Vento di cambiamento in casa Parma: dopo l’addio del DS Daniele Faggiano, accasatosi al Genoa, anche la proprietà è sul punto di cambiare, passando alla cordata qatariota guidata da Al Mana. Al momento l’ex AD del Milan, Marco Fassone, sembra la figura più vicina a ricoprire il ruolo di CEO della società mentre per quanto riguarda il discorso allenatore il mister delle due promozioni consecutive, Roberto D’Aversa, potrebbe lasciare i ducali per lasciare il posto all’ex Torino Mazzarri che potrebbe essere allettato dall’imminente approdo in terra emiliana della nuova proprietà.