I tifosi ritornao ad occupare, anche se in modo parziale, gli stadi. Un primo segnale di graduale ripartenza coinvolge la Serie C e in particolare Alessandria e Vis Pesaro. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, si comincia dall’amichevole tra i grigi e la Sampdoria, match in programma domani alle ore 21, che vedrà la partecipazione di mille spettatori al ‘Moccagatta’. Gli appassionati parteciperanno all’evento rispettando le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza. Il pubblico sarà presenti anche negli spalti del ‘Benelli’ di Pesaro, lì dove la Vis affronterà l’Ascoli alle 18 di domenica 6 settembre. Anche qui presenti saranno presenti circa mille tifosi allo stadio.