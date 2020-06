Nonostante i tanti morti e i casi che persistono, c’è chi continua a sostenere che il Coronavirus sia una falsa pandemia come il professor Alessandro Meluzzi. Intervenuto ai microfoni di “Live non è la D’Urso”, Meluzzi ha ribadito la propria posizione contraria alla ‘credenza’ di un nuovo Coronavirus. «Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Ora bisogna cominciare una narrazione diversa nei confronti del colossale imbroglio costruito anche intorno alla narrazione di questa falsa pandemia. Quando conteremo i numeri alla fine dell’anno, quelli dei morti generali, non solo quelli da Covid-19, capiremo che questa narrazione è stata distorta». Barbara D’Urso si è dissociata apertamente con il pensiero complottistico del professor Meluzzi: «Io non sono d’accordo con quello che stai dicendo. Falsa pandemia mi rifiuto di ascoltarlo. Tu non ci sei stato negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva dove morivano anche i ragazzi».