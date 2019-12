Il presidente del Savoia, Mazzamauro, ha parlato al termine della gara vinta contro l’Acireale, ecco le sue parole e il video con le dichiarazioni in basso: «Non voglio sentir dire siamo là sopra perché la strada è ancora lunga. Credo di avere una delle squadre più forti di tutta la serie D a livello italiano. Noi non sottovalutiamo assolutamente il Palermo, lo metto per inciso, i rosanero non meritano questa categoria però c’è da dire che questo Savoia non è da serie D quindi vi prego di smorzare i toni perché bisogna avere rispetto per tutte le squadre, dalla prima all’ultima, li rispettiamo, li rispetteremo ma non li temo. Va fatto un plauso enorme al nostro mister che veramente sta facendo vedere come si gioca a calcio. Se dovesse chiedermi qualche altro rinforzo darei sicuramente l’ok, adesso posso dire tranquillamente che le operazioni che abbiamo fatte le abbiamo fatte io e la dirigenza con la sua piena fiducia e ad un certo punto è stato lui a dirci che poteva bastare così con i rinforzi. Il Palermo non è in crisi ma sta avendo solo delle difficoltà e verrà fuori sicuramente da questo periodo di appannamento che abbiamo avuto anche noi ma ne siamo venuti fuori; siamo noi ad aver recuperato 10 punti non il Palermo ad averli persi. Questo pubblico è storia e non sta a me giudicarlo, hanno intonato un coro per me e li ringrazio perché sono convinto che stiamo lavorando bene e stiamo lavorando in maniera unitaria, io rappresento un amalgama, un insieme, è la società non è il presidente. Il direttore mi ha comunicato che sono addirittura più di 40 i calciatori che l’hanno chiamato per sposare la causa Savoia. Orlando è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera parla per lui. Io il calcio lo faccio col mio fratello Ciro, io ci sono poco, il merito di questa “corazzata” se così possiamo chiamarla va a Ciro e a Mignano che hanno sicuramente abbreviato i tempi del nostro cammino. Per me il Palermo resta a 3 punti ed i ragazzi devono sapere che il Palermo è il Palermo che qui verrà e verrà a farci la guerra, guardiamo sempre partita per partita, ripeto, li rispetto infinitamente ma non li temo. Il Palermo oggi è a tre punti, se dovessimo rosicchiare qualche altra cosa ben venga. Stiamo parlando del Palermo, una città che non ha bisogno di presentazione, il paragone con tutto il rispetto per Torre Annunziata non si può fare. Hanno fatto la serie A, la Champions, ma che stiamo scherzando? Il Palermo ha fatto storia, oggi io li rispetto, sono anche simpatizzante, ma non li temo. Il vedere la distanza che diminuiva man mano ci ha sicuramente dato forza e stimoli anche oggi in questo match, recuperare 13 punti in così poco tempo è davvero stimolante e tutta la società ha voluto fare ulteriori sforzi, ora tocca a noi dare tutto sul campo».