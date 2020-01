Mauro Lovisa, presidente del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società friulana, manifestando la propria insoddisfazione per l’operato arbitrale nella sfida contro il Frosinone: «Questa sera sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi, dello staff e di tutti. E indignato, profondamente indignato: il rigore del 2-2 del Frosinone è inesistente – afferma il massimo dirigente -. Assurdo, vergognoso. Il loro calciatore non è stato nemmeno toccato. E poco dopo c’era un rigore per noi. Abbiamo già pagato in passato errori clamorosi in gare molto importanti, anche decisive, non vogliamo vivere più situazione così. Mi farò sentire con forza, a tutti i livelli. Non è accettabile, né spiegabile, una condotta arbitrale di questo genere. Mi auguro che saranno presi dei provvedimenti nei confronti del direttore di gara. Tutti sbagliano e possono sbagliare, ma così no».