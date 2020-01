L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Roccella. Tra i nodi che dovrà sciogliere c’è quello relativo a Ricciardo, che ieri non si è allenato in gruppo, svolgendo un allenamento differenziato a bordo campo. Sembra recuperabile, ma solo oggi si potrà capire meglio la sua situazione. Il sostituto sarebbe Sforzini, ma non è nella condizione di poter partire dall’inizio.