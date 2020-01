L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Roccella. Dovrà essere rivoluzionato l’assetto tattico della squadra a causa delle assenze dei terzini Doda e Vaccaro. Ad eccezione della difesa a 3 con Peretti, Lancini e Crivello, tutto è sotto il cartellone “lavori in corso”. Si va verso l’esordio da titolare al “Barbera” di Floriano ed un ballottaggio tra i 2001 Felici e Silipo. Con Langella e Martinelli sulle fasce, resta da capire la disposizione interna con gli interpreti e il sistema di gioco. Se gli “interni” saranno due, al fianco di Martin ci sarebbe posto solo per uno tra Kraja e Mauri. E poi c’è Ambro candidato al ruolo di trequartista in caso di 3-4-1-2.