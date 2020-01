L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “Il Cosenza ha raggiunto l’accordo con il Genoa per il prestito fino a fine stagione dell’attaccante Raul Asencio (22). Nella prima parte del campionato l’attaccante spagnolo, ex Avellino e Benevento, ha vestito la maglia del Pisa collezionando, tuttavia, soltando tre presenze complessivamente. In serata è arrivato in città per sostenere le visite mediche. Il direttore sportivo dei silani Trinchera ha superato la concorrenza di Chievo Verona e Pescara. Il Cosenza ha, inoltre, acquistato a titolo definitivo il difensore della Lazio Roberto De Angelis (19). Il giocatore si aggregherà alla Primavera rossoblù allenata da Ferraro. Sfumato definitivamente il ritorno al Pescara di Stefano Pettinari (28) che dal Trapani si trasferirà quasi certamente al Crotone. Un’altra formazione calabrese, il Cosenza, si è accaparrato l’attaccante del Genoa Asencio (21) che era anche nel mirino dei biancazzurri che adesso guardano sempre con maggiore insistenza a Federico Melchiorri (32). Nei giorni scorsi sembrava potesse aprirsi un canale privilegiato con la Juventus 23 per il passaggio in bianconero di Matteo Brunori Sandri (25) e un eventuale arrivo in biancazzurro di Mota Carvalho (23) che però è vicinissimo al Monza. Brunori è anche nel mirino della Virtus Entella che però nei giorni scorsi aveva chiesto il giocatore in prestito, con la società abruzzese che invece vorrebbe cedere l’ex aretino a titolo definitivo. La società biancazzurra a questo punto attenderà la definizione di alcune trattative, per poi lanciare l’attacco finale ad una punta. Il Pescara per regalare a Luciano Zauri l’attaccante Federico Melchiorri, secondo alcuni rumors di mercato potrebbe sacrificare il centrale Gennaro Scognamiglio (31). Il difensore infatti è uno degli obiettivi prioritari di Cosmi, che lo ha allenato a Trapani, e che riterrebbe ideale per la propria difesa. Ieri nuovo contatto fra le due società. Se così fosse però il club abruzzese dovrebbe prima trovare un sostituto in difesa che difficilmente potrebbe essere Gabbia (20) del Milan. Sul fronte uscite bisognerà resistere al pressing di Spal e Lecce per Match (24) e non solo. Il Trapani è infatti vicino al portiere Elhan Kastrati. Il classe ’98 albanese dovrebbe arrivare in Sicilia per giocarsi il posto con Marco Carnesecchi, portiere dell’Under 21 italiana. Il prossimo movimento in entrata dell’Ascoli sarà il prestito del terzino sinistro della Fiorentina, Luca Ranieri (20). La trattativa è già praticamente chiusa, ma bisogna aspettare ancora qualche giorno per l’ufficialità. In arrivo anche Ben David (22), terzino sinistro del Maccabi che è già a Trapani”.