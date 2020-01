Come evidenziato questa mattina da alcuni quotidiani, il terreno di gioco del Barbera, in occasione delle gara di ieri contro il Roccella, è apparso certo non in buone condizioni. Diverse erano le chiazze gialle e le zolle sollevate. La ditta Palumbo, però, è già al lavoro per risolvere la situazione e promette sviluppi positivi in tempi brevi. Di seguito il post pubblicato da Maurizio Palumbo, durante i lavori di trasemina al Barbera: