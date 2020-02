L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole dell’esterno del Palermo Ficarrotta. Ventidue minuti in campo, bella prestazione, corsa irresistibile e assist a Sforzini per il raddoppio. Insomma non si è fatto mancare niente contro l’FC Messina. «Devo farmi trovare pronto, anche perchè non sto trovando tanto spazio. Sono felice per la prestazione, i tre punti e per avere contribuito alla doppietta di Nando. Non mi sento escluso, la rosa è competitiva, da squadra vincente, e c’è da sudare per una maglia. I nuovi arrivi, Floriano e Silipo? Mi stimoleranno a dare di più». Tutti si aspettano molto da lei. «Il primo io. Ancora non sono riuscito a mostrare quello che valgo. Non è colpa di nessuno, forse da palermitano sento troppe pressioni. Per un attaccante la penuria di gol (solo due, ndr) può diventare un incubo». Prima del passaggio a Sforzini, non ha pensato: “Ora tiro e segno”? «La tentazione di saltare l’uomo e calciare l’avevo. Non faccio gol da più di tre mesi, ma vedendo Nando libero sarebbe stato assurdo ignorarlo».