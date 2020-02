L’edizione odierna del “Corriere dello Sport riporta le parole dell’esterno del Palermo Luca Ficarrotta. Sagramola: “Ficarrotta? Talento straordinario. Quando se ne renderà conto compirà il salto definitivo”. «Grazie per le belle parole. Capisco il messaggio. Voglio ripagare fiducia e stima con i fatti». Le è mai venuto in mente: “Ma, Pergolizzi ce l’ha con me”? «Mi ha detto: “Bravo” e mi basta. Ho la sua fiducia e quella della società. Non puoi pensare a certe cose, altrimenti meglio cambiare aria. Sta a me sfruttare ogni occasione per dimostrare che ci sono». La gente è divisa sul suo conto: chi la vuole titolare, chi posta giudizi pesanti, chi se la prende con Pergolizzi… «A me internet, con tutto il rispetto, non interessa. Io penso alla squadra».