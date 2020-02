Nervi tesi in casa Barcellona dopo la risposta di Messi al ds Abidal, il quale aveva parlato di alcuni giocatori blaugrana non soddisfatti che si allenavano male. Al direttore sportivo è stata confermata la fiducia: niente licenziamento insomma, decisione che però potrebbe avere gravi ripercussioni proprio su Messi. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ non bisogna escludere nulla a riguardo, nemmeno l’ipotesi di un addio di Messi a fine stagione che non avverrebbe grazie alla clausola rescissoria da 700 milioni prevista nel suo contratto, ma in maniera del tutto gratuita grazie ad un accordo che gli permetterebbe di liberarsi a costo zero, dando un preavviso di 30 giorni. L’attuale contratto scadrà il 30 giugno 2021, sulla strada dell’argentino ci potrebbe essere in primis il Manchester City del suo mentore Pep Guardiola o i cugini dello United, oltre al dell’amico Neymar che lo stesso Messi avrebbe ripreso ad occhi chiusi la scorsa estate. Per concludere con la destinazione italiana, difficile ma affascinante allo stesso tempo: la Juventus dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo o l’ambiziosa Inter di Suning, che con l’asso di Rosario replicherebbe ai bianconeri con un’operazione in pieno stile ‘CR7’.