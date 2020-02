L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla delle misure anti razzismo in arrivo. In attesa del radar sonoro, arrivano le body cam per combattere il razzismo. E arrivano proprio a Verona, lo stadio dei buu a Balotelli dello scorso 3 novembre, a distanza di tre mesi da quando il club veneto aveva svelato il suo obiettivo di diventare «primo in Italia», parole del direttore operativo Francesco Barresi, nell’uso della tecnologia antirazzista. Sabato sera in Verona-Juventus, le telecamerine faranno il loro debutto ufficiale. Le indosseranno gli steward al lavoro sugli spalti del Bentegodi. L’obiettivo è individuare gli autori dei “buu”.