Il Palermo torna a vincere in trasferta: 1-2 sul campo della Feralpi, decisivi Ranocchia e Soleri

Il Palermo torna a vincere in trasferta dopo 4 mesi dall’ultima volta. Dopo un primo tempo di sofferenza, i rosanero mettono sotto la FeralpiSalò nella ripresa. Filippo Ranocchia sblocca la gara con un esterno di controbalzo di pregevole fattura, realizzando il secondo gol consecutivo in maglia rosanero. Una rete che stappa la partita e apre la strada alla squadra di Corini che poco dopo raddoppia con Soleri, subentrato dalla panchina. Termina 2-1 per il Palermo che, nonostante il gol subito nei minuti finali, riesce a tenere il risultato e ottiene un successo che permette ai rosanero di mantenere saldo il quinto posto e tenere il passo del Venezia.

PRIMO TEMPO

Inizia il match della 24a giornata tra Feralpi e Palermo. Tentativo del Palermo con un cross di Ranocchia che pesca il secondo palo ma non trova nessun compagno. Prima chance per la Feralpì che va a concludere con Zennaro, Pigliacelli in due tempi chiude lo specchio. Al 6′ ancora Zennaro mette i brividi ai rosanero con un destro piazzato che però si alza sopra la traversa. All’8‘ si propone il Palermo col colpo di testa di Di Mariano che, però, di fatto toglie la palla dalla disponibilità di Brunori. Al 22′ la Feralpi colpisce la traversa dopo una ripartenza di Felici, decisivo Lund a deviare il tiro di Compagnon. Al 23′ miracolo di Pigliacelli che vola sul colpo di testa di Ceppitelli. Fase di stallo in cui il Palermo fatica a trovare linee di passaggio, se non qualche cross dall’esterno. Al 36′ squillo di Di Francesco che viene servito tra le linee da Ranocchia e conclude col mancino, rasoiata distante dal palo destro del portiere. Al 38′ Di Mariano pesca Brunori che taglia in area di rigore e conclude col destro, tiro forte che si ferma tra le gambe di Pizzignacco. Tentativo di Lund pochi minuti dopo che si inserisce in area di rigore ma non trova lo specchio della porta. Schema interessante dei rosanero al 44′ da calcio d’angolo: Brunori si stacca ma non riesce a tirare, il cross spegne l’azione del Palermo. Quasi allo scadere del primo tempo è provvidenziale il salvataggio di Lund che in spaccata salva un gol a botta sicura il tiro di Kourfalidis. Al 47′ ancora Ceppitelli di testa e ancora Pigliacelli che si oppone con una grande parata. Termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, entrambe le squadre rientrano in campo con gli stessi undici. Subito pericoloso il Palermo con Di Francesco che si scontra con Pizzignacco. Al 52′ ci prova La Mantia di testa ma non centra lo specchio della porta. Al 54′ il break di Segre offre a Brunori la chance del vantaggio ma il suo tiro di sinistro colpisce l’esterno della rete, occasione sprecata dai rosanero. Al 59′ Segre sfiora il vantaggio con un destro forte che accarezza il palo sinistro, dopo aver sfruttato la palla vagante in area di rigore. Al 61′ dentro Insigne, fuori Di Mariano per il Palermo. Discesa di Ranocchia al 64′ che mette una palla forte e tesa in mezzo sul quale arriva la deviazione del portiere, rosanero ancora pericolosi. Al 66′ Insigne colpisce la traversa ma nella porta sbagliata, rischiando il rocambolesco autogol su un cross da destra. Al 69′ GOOOOOL PALERMO!!!! Filippo Ranocchia con un super gol d’esterno di controbalzo buca Pizzignacco e sblocca il match dopo una trama nello stretto con Brunori dentro l’area di rigore. Al 70′ dentro Soleri e Coulibaly per il Palermo, fuori Brunori e Ranocchia. Sponda Feralpi fuori La Mantia e Compagnon, dentro Manzari e Dubickas. Al 76′ GOOOOL PALERMO!!!! Edoardo Soleri raddoppia da subentrato con una frustata di testa perfetta che non lascia scampo a Pizzignacco. All’84’ Soleri si oppone a un colpo di testa di Ceppitelli, trasformandosi in portiere. All’85’ entrano Henderson e Aurelio per Di Francesco e Lund. L’arbitro concede 4 minuti di recupero. La Feralpi segna al 91′ con Dubiackas e riapre il match nel recupero. Nonostante lo spavento finale i rosanero riescono a ottenere i 3 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Cepppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori (Cap.), Di Francesco.

TABELLINO MARCATORI: 69′ Ranocchia, 76′ Soleri, 91′ Dubiackas

Arbitro: Fourneau (Roma 1)

AA1: Votta (Moliterno)

AA2: Bitonti (Bologna)

IV UFFICIALE: Cappai(Cagliari)

VAR: Meraviglia (Pistoia)

AVAR: Abbattista (Molfetta)