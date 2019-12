Il Palermo quest’oggi è tornato a Boccadifalco (clicca qui per leggere le ultime sull’allenamento odierno) per un allenamento in vista del match contro il Troina. L’accordo con l’esercito è in via di definizione ma intanto oggi i rosanero hanno “testato” quello che sarà il campo di allenamento per i prossimi mesi. Gianluca Paparesta, sul proprio profilo Instagram, ha postato il video dell’allenamento odierno: