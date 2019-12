Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, l’Acr Messina ha annunciato che il match contro il Giugliano sarà trasmesso in diretta tv: “Acr Messina comunica di aver deciso, stante anche il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Messina, di coprire i costi di produzione della trasmissione in diretta audio-video della gara in programma domenica 22 dicembre sul campo del Giugliano, valida per il diciassettesimo turno del girone I di Serie D. La partita sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva TCF (canale 113 del digitale terrestre ed in streaming su www.tcftv.it)”.