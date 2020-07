La Reggina al termine della stagione ha ottenuto (seppur non sul campo visto che il campionato non si è concluso) la promozione in Serie B. La dirigenza si è già assicurata alcuni rinforzi, ma sa che dovrà cedere anche alcuni elementi che non sono ritenuti fondamentali.

Il ds dei calabresi Massimo Taibi, intervistato da “Radio Punto Nuovo”, ha parlato proprio delle mosse di mercato, in particolare ha parlato di Corazza che sembra nel mirino del Palermo: «Dobbiamo sfoltire la rosa, ci saranno almeno 5-6 uscite, ma non ho mai sentito l’Avellino. Corazza è stato richiesto da altri club, dobbiamo fare tre uscite in attacco, lui può essere tra i cedibili. Guarna resta con noi».