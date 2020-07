Salta la trattativa per portare Cavani al Benfica. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di “A Bola”, le richieste dell’ex rosanero (in scadenza con il Paris Saint Germain) sono ritenute eccessive ed insostenibili per il Benfica, che ha deciso di dunque di bloccare la trattativa. Resta ancora da decifrare il futuro dell’attaccante, su cui resta forte l’interesse di Atletico Madrid, Chelsea, Leeds ed Inter.