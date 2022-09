L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria di ieri del Palermo contro il Genoa.

La prima grande impresa del Palermo di Corini. Al Barbera è caduto il Genoa, la principale favorita per la promozione in A, la squadra più forte del campionato. È caduta sotto i colpi di un Palermo che ha giocato la partita perfetta nel rispetto dei propri limiti, dei propri ritardi di preparazione. Ieri la squadra di Corini ha tirato tutto il meglio che aveva dentro, ha riscattato le sconfitte contro Ascoli e Reggina con una vittoria di prestigio ma soprattutto – ed era la notizia che aspettavamo con più trepidazione – ha dimostrato progressi in ogni reparto.

Molto il Palermo dovrà ancora fare per esprimere al meglio le sue potenzialità ma ieri, in questa serata afosa e festosa, ha dimostrato anzitutto a se stesso di potere giocare alla pari con ogni squadra di questa categoria. Se batti il Genoa puoi battere chiunque, almeno con la spinta di un pubblico che ha trascinato la propria squadra. .