L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, in merito allo stop della Serie D. I rosa dovranno giocare la sfida del 29 marzo contro la Palmese a porte chiuse, con una perdita stimabile tra 70 e gli 80 mila euro tra botteghino e quota abbonati. «Questa giornata è sospesa e verrà recuperata a data da destinarsi – conclude Sagramola -poi sarà la Lega a decidere quando. La squadra continua ad allenarsi, abbiamo ribadito ai giocatori che in questo periodo non verranno concessi permessi e che dovranno restare in città. Chiediamo loro questo sacrificio».