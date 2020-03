L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, in merito allo stop della Serie D. Precauzioni con il ritorno al “Barbera”?«Assolutamente sì, perché magari altrove l’impianto lo si condivide con altri. Allo stadio invece ci siamo soltanto noi». Per i rosa, di fatto, queste due settimane di anomalia serviranno per preservare la condizione fisica, in modo da arrivare allo scontro diretto del 22 al top della forma.