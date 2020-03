L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Marsala. La squadra di Nicola Terranova sarà costretta a rimanere al palo, mentre inevitabilmente si allungano i tempi per giungere a quell’auspicata intesa, a livello societario, tra il presidente e maggiore quotista Domenico Cottone e la cordata capeggiata dal vicepresidente Mimmo Li Causi e i rimanenti componenti del direttivo, tutti peraltro dimissionari ormai da qualche settimana. «Malgrado tutto – afferma l’allenatore Terranova precisando di avere avuto imposto dalla società il “silenzio stampa” e di non potere entrare nei dettagli tecnici- ci sentivamo caricati al meglio in vista della partita col San Tommaso. Ora dobbiamo rivedere qualcosa nel programma dei nostri allenamenti, dopo aver saputo quando riprenderà effettivamente il campionato, sia pure come si vocifera dal 22 marzo con la disputa delle varie gare a porte chiuse».