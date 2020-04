L’SSD Palermo attraverso un post sulla pagina Facebook, ricorda, attraverso le parole del presidente Dario Mirri, lo storico presidente Renzo Barbera: Oggi il presidentissimo Renzo Barbera avrebbe compiuto 100 anni. Il suo ricordo è nel cuore di ogni vero tifoso rosanero, e quindi anche in quello del presidente Mirri che oggi lo celebra così: “Per me Renzo è IL Presidente. Tutti gli altri, non siamo che custodi temporanei di un bene collettivo, di cui lui stesso fa parte. Quello di oggi è di certo un mondo completamente diverso da quello in cui ha vissuto mio zio. Ma non è detto che il passato non possa essere un riferimento per le generazioni future, anzi! Per lui i giocatori, ma anche molti tifosi, erano gente “di famiglia” e attorno a questi rapporti umani si può sviluppare oggi uno straordinario progetto imprenditoriale. Questa lezione, questi valori, li porto sempre con me e cerco di farmi guidare dal suo esempio”. (Dario Mirri) Da parte di tutti noi, tanti auguri, Renzo, ovunque tu sia ❤️. In basso il post della Società: