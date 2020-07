Il consiglio comunale ha approvato ieri il testo della nuova convenzione che a breve dovrà essere stipulata con la società Palermo football Club per la concessione dello stadio di viale del Fante per sei anni. Il club dunque, salvo clamorose sorprese, disputerà il campionato di Serie C al ‘Renzo Barbera’. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, stamattina si è recato presso lo stadio Renzo Barbera e su Facebook, ha postato un video: “Dopo 120 anni di storia la squadra non può che giocare al Barbera” ha detto. Di seguito il video completo:

https://www.facebook.com/watch/?v=775362389867210