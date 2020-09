Il Palermo e Bubacarr Marong sono destinati a continuare insieme il loro cammino. Il difensore, arrivato lo scorso anno in rosa e in prova, così come Corsino, per la fase precampionato svolta tra agosto e settembre a Petralia Sottana, nella giornata di oggi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, apporrà la firma sul contratto.

La scorsa settimana, il club di viale del Fante aveva comunicato al calciatore di non volerlo tesserare per il prossimo campionato. Nei giorni successivi la dirigenza ha fatto le sue valutazioni sul mercato e, forse, viste le difficoltà per arrivare ad un difensore in grado di completare il reparto ha cambiato idea, questo è stato comunicato al calciatore che oggi si recherà al “Barbera” per la firma sul contratto, che avrà durata di un solo anno.