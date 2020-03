Il Palermo chiama la città a raccolta, ieri in tutta Italia la gente è uscita nei rispettivi balconi a cantare e gioire per mostrare l’unione del Paese. La società di Viale del Fante con un post sulla propria pagina Facebook ha invitato a fare lo stesso con l’inno del Palermo, ecco quanto scritto nel post: “Cari tifosi, è dura senza le partite in questi giorni. Allora oggi, domenica, alle 15, proprio nel momento in cui di solito siamo sugli spalti a salutare l’ingresso in campo delle nostre aquile, affacciamoci al balcone e cantiamo il nostro inno. Sarà un momento per dire che in quella casa vive un vero tifoso rosanero e che presto torneremo ad abbracciarci sugli spalti”. Di seguito il post: