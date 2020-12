L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Nicola Valente, attaccante del Palermo:

«Boscaglia? È un tecnico di esperienza e sa sicuramente cosa fare nei momenti più particolari. Sa spronarti, sa trovare le parole giuste e chiaramente dopo Foggia c’è stata una svolta nello spogliatoio. L’artefice è stato lui».





«Il gol mi manca? No, mi gratifica ugualmente far segnare gli altri. Nel corso degli anni, i miei gol li ho sempre fatti. Nel campionato passato ne ho fatti sei, con undici partite da giocare ancora. Non vogliamo semplicemente entrare tra le prime dieci, ma vogliamo essere tra le prime cinque. Vogliamo chiudere nella miglior posizione possibile in classifica. Poi ne parleremo alla fine, in primavera, per vedere dove ci troveremo. L’obiettivo nostro è di vincerle tutte e questo ti crea una mentalità positiva, così si può andare lontano. In carriera ho quasi sempre fatto i play-off e l’anno scorso, con la Carrarese, sono andato vicino a vincerli. Quest’anno speriamo di arrivare più in fondo possibile».