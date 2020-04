Salgono a 143 i medici morti di Coronavirus in Italia. Ad aggiornare il bilancio è la Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. L’ultimo nome nel triste elenco è quello di Alberto Santoro, medico di medicina generale di Milano. “Arrivederci Gentilissimo Dottor Santoro e grazie grazie per tutto quello che ha fatto per i Rhodensi e per la nostra Città”, si legge in un post su Facebook a lui dedicato.