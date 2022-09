Stefano Bandecchi, numero uno della Ternana è tornato a parlare attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Ecco le sue parole:

“Siamo nella settimana del derby, ma è anche la settimana in cui le ragazze della Ternana inizieranno il campionato di Serie B, sabato alle 17 a Narni. Io sarò presente, mi hanno detto di portare l’ombrello anche perché pioverà ma inizio bagnato significa anche inizio fortunato. Domenica invece toccherà al derby. So che i derby fanno sempre fibrillare le tifoserie di Terni e di Perugia, cercheremo di essere preparati, spero che sarà una festa, mi dispiace che il tempo non sarà dei migliori, purtroppo abbiamo uno stadio che se ne va a pezzi e a noi tocca anche metterlo a posto, rischiando di dover chiudere delle zone. Noi a Terni abbiamo uno stadio che fa acqua da tutte le parti, per questo ora inizieremo a fare dei lavori di intervento. Ci dispiace che debba toccare al Comune per gli accordi che abbiamo stipulato, ma chiunque lo farà spenderà soldi inutili. Lo stadio di Terni ha bisogno di interventi veri e non di chiacchiere. C’è un campo che fa ormai pena, dovrà essere rifatto anche perché tra poco rischiamo di non poterci più entrare. Troveremo delle soluzioni, mi dicono che forse rifaranno il “Curi”, quindi una volta finito andremo a giocare lì tutti insieme (ride, n.d.r). Parlando invece di cose serie, domani io verrò a Terni per chiudere definitivamente l’accordo che riguarda il palazzetto dello sport e quindi poi nascerà questa nuova azienda che sarà Ternana Pala Eventi. Ternana Pala Eventi si occuperà di tutti quegli eventi che potranno avvenire a Terni, e come ho già detto cercheremo di far diventare Terni una città centrale, e non una città di periferia. Sono convinto che riusciremo a farlo, sto mettendo su una squadra di lavoro importante per l’organizzazione di questi eventi. Tutti gli eventi che saranno fatti nel palazzetto dello sport avranno anche un grande vantaggio, cioè essere trasmessi a livello televisivo, sui canali nazionali di CusanoItaliaTv. Ecco la differenza degli investimenti su Terni fatti in maniera organica, completa. Noi lo possiamo sognare il concerto di Vasco? No, perché il palazzetto potrà contenere circa 5000 persone, però ci potremo inventare qualcosa per cui Vasco viene a Terni per fare il suo concerto perché quel concerto verrà trasmesso in televisione, e allora questo evento Ternano potrà diventare un evento nazionale ed importante. Tutto questo in attesa del derby….”.