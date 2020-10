Juventus-Napoli ora è seriamente a rischio. Stando a quanto riferito da “Radio Kiss Kiss Napoli”, il Napoli non partirà alla volta di Torino per disputare il match di domani sera. A bloccare gli azzurri, come già accaduto questo pomeriggio per Potenza-Palermo in Serie C, sarebbe stata l’ASL locale a seguito dei tre casi di coronavirus che hanno interessato i campani.