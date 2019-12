Il Monza continua a volare in serie C e vuole arrivare nella serie cadetta già il prossimo anno. Dopo le vittorie ottenute dalla squadra, il patron Berlusconi ha deciso di premiare i suoi ragazzi. L’annuncio è arrivato dallo stesso numero uno del club: “Dopo il ritiro invernale della passata stagione a Malta, quest’anno il Monza partirà ad inizio gennaio per Palma de Maiorca”. Un ritiro si, ma in una delle località maggiormente ambite.