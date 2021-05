Festa allo stadio ‘Martoni’ quest’oggi.

Il Monterosi FC è in Serie C per la prima volta nella sua storia.





Battendo il Latina 2-0, la squadra allenata da David D’Antoni, ex calciatore di Ternana, Frosinone, Venezia, Genoa e Salernitana, ha tagliato il traguardo del professionismo con tre giornate d’anticipo, dominando il girone G di serie D. Con i suoi 4.000 abitanti, Monterosi sarà tra i centri più piccoli dell’intera Lega Pro.