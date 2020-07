Il Catanzaro continua a pensare a Beppe Scienza per la panchina della prossima stagione. Il Monopoli, però, non ha alcuna intenzione di perdere il proprio tecnico. Per questo, stando a quanto riferito da “TuttoC.com”, i biancoverdi domani offriranno un biennale con opzione per il terzo anno a mister Scienza per convincerlo a rinnovare il proprio contratto.