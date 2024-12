“Il mister ha presentato lettera di dimissioni”: COMUNICATO UFFICIALE IMPROVVISO | A metà stagione se ne va

Annuncio a sorpresa del tecnico, che lascia il club nel bel mezzo della stagione. Il comunicato ufficiale non ha lasciato alcun dubbio.

Stiamo ormai entrando nella fase calda della stagione. Dopo i primi mesi in cui i nuovi calciatori e anche i nuovi allenatori hanno avuto bisogno di ambientarsi, adesso le cose si sono iniziate a definire. Le squadre dunque devono solamente ottenere i risultati per raggiungere i propri obiettivi e arrivare il più in alto possibile in classifica.

Quando ciò non accade ovviamente le società decidono di prendere dei provvedimenti importanti, che il più delle volte valgono l’esonero del tecnico. Infatti in situazioni negative sono sempre gli allenatori a pagarne le spese. Basti pensare a ciò che è accaduto in casa Roma, dove qualche settimana fa siamo arrivati già al terzo cambio di guida tecnica di quest’anno.

Detto ciò, nei giorni scorsi però per quanto riguarda un importante club le cose sono andate in maniera leggermente diversa. Infatti l’allenatore ha presentato una lettera di dimissioni, come riportato dal comunicato ufficiale emesso dalla società, lasciando così la squadra in preda al panico nel bel mezzo della stagione. Vediamo che cosa è successo, chi se n’è andato dal club e quale mister arriverà al suo posto.

Il comunicato della società

Visti i risultati non proprio eccellenti ottenuti fino ad ora, Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli e fratello del più famoso Fabio, ha deciso di dare le dimissioni da allenatore della Pro Vercelli.

E’ stato lo stesso club piemontese a dare questa comunicazione tramite un comunicato ufficiale riportato sui propri canali. ”La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che in data odierna Mister Paolo Cannavaro ha rassegnato le dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra”.

La scelta del club sul nuovo allenatore

E’ stato lo stesso Cannavaro a spiegare sul proprio account Instagram le ragioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione. ”Vado via a testa alta, ma con il rammarico di non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Una batosta importante dunque per la Pro Vercelli, che perde la propria guida tecnica quasi a metà della stagione in corso. Nel frattempo però la società ha già trovato il sostituto. Si tratta di Marco Branchini, che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno.