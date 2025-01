Il Messina all’Aad Invest, Alaimo conferma la cessione: «Da oggi chiamatemi presidente»

Il Messina Calcio passa ufficialmente di mano: è stato infatti finalizzato l’accordo preliminare tra l’Acr Messina di Pietro Sciotto e la società Aad Invest di Doudou Cissé.

La firma decisiva è avvenuta nella tarda mattinata presso lo studio del notaio Silverio Magno, già coinvolto nella stesura del preliminare. All’incontro erano presenti Pietro Sciotto, accompagnato dal fratello Gino e dai figli Paolo e Salvatore. Per la controparte, a rappresentare la Aad Invest, non c’erano Cissé e Chateux, presenti all’ultimo incontro a Messina, ma Stefano Alaimo, palermitano indicato come futuro presidente della società. Alaimo, munito di delega, ha formalizzato l’acquisizione.

Queste le prime dichiarazioni di Alaimo, raccolte da “Il Messina alla radio”:

«È stato compiuto un passo importante: la cessione è ora ufficiale. Il Messina appartiene all’Aad Invest per l’80%. Spero di vedere i tifosi allo stadio già domenica. Da oggi potete chiamarmi presidente. Il nostro messaggio è chiaro: abbiamo bisogno del supporto dei tifosi. Noi faremo la nostra parte, ma il loro sostegno è fondamentale».

Alaimo ha concluso annunciando che a breve sarà organizzata una conferenza stampa, durante la quale si prevede saranno resi noti tutti i dettagli dell’operazione.