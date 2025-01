Eccellenza Siciliana: pari per l’Athletic in casa della Folgore. Vincono Gela e Supergiovane Castelbuono. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

La 16^ giornata del Girone A di Eccellenza Siciliana ha visto diverse squadre lottare per i tre punti, con alcune partite che hanno offerto risultati decisivi. La Città di Gela ha ottenuto una vittoria convincente in casa, battendo il Casteldaccia con un netto 3-0, dimostrando la propria forza offensiva. Il Marsala 1912 ha consolidato la propria posizione con una vittoria per 2-0 contro il Castellammare Calcio 94.

Nel frattempo, la sfida tra Partinicaudace e Lascari – Cefalù si è conclusa con un pareggio 2-2, in una partita ricca di emozioni e cambi di fronte. Anche l’Oratorio S. Ciro E Giorgio e il Parmoval hanno condiviso i punti con un altro pareggio 2-2, mostrando equilibrio tra le squadre.

Il Supergiovane Castelbuono ha sorpreso con una vittoria di 3-1 contro l’Accademia Trapani, mentre la Città di San Vito Lo Capo ha subito una sconfitta per 0-2 in casa contro il San Giorgio Piana.

La giornata ha offerto interessanti dinamiche di classifica e intensa competizione, con squadre che cercano di migliorare la propria posizione mentre la stagione procede.

Città di San Vito Lo Capo 0 – 2 San Giorgio Piana

Folgore Calcio Castelvetrano 1 – 1 Athletic Club Palermo

Marsala 1912 2 – 0 Castellammare Calcio 94

Partinicaudace 2 – 2 Lascari – Cefalù

Unitas Sciacca Calcio 2 – 0 Don Carlo Lauri Misilmeri

Città di Gela 3 – 0 Casteldaccia

Oratorio S. Ciro E Giorgio 2 – 2 Parmoval

Supergiovane Castelbuono 3 – 1 Accademia Trapani

Riassunto della 16^ giornata del Girone A:

Ecco la classifica aggiornata:

Athletic Club Palermo – 38 punti

Città Di Gela – 36 punti

Unitas Sciacca Calcio – 32 punti

San Giorgio Piana – 27 punti

Don Carlo Lauri Misilmeri – 26 punti

Marsala 1912 – 25 punti

Castellammare Calcio 94 – 20 punti

Parmoval – 20 punti

Folgore Calcio Castelvetrano – 19 punti

Accademia Trapani – 17 punti

Supergiovane Castelbuono – 17 punti

Oratorio S. Ciro E Giorgio – 17 punti

Partinicaudace – 17 punti

Città Di San Vito Lo Capo – 16 punti

Casteldaccia – 16 punti

Lascari – Cefalù – 6 punti