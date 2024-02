L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sulla gara vinta dal Palermo contro la Ternana.

La Ternana vince, Impresa vera e propria, al Barbera. 3-2 per i rossoverdi e Palermo battuto. Per una volta, anche la Ternana sovverte un pronostico e si prende tre punti su un campo che alla vigilia faceva paura. Si riprende lì quello che non aveva centrato in casa con il Lecco e accorcia di nuovo le distanze con le zone tranquille della classifica. Breda attua qualche variazione.

C’è Dalle Mura in difesa per Lucchesi, c’è Pyyhtiä a centrocampo per De Boer e in avanti ci sono Gaston Pereiro e Raimondo, due autentici mattatori della serata. Palermo con variazioni sulle fasce a sinistra, in difesa con Lund e in attacco con un guizzante Traoré dall’inizio. La Ternana è in serata e si vede subito. A sorpresa, sblocca il risultato.

E lo fa nella maniera più inaspettata. Proprio quando il Palermo spinge e si fa pericoloso con la sua qualità e la sua velocità di fraseggio, Raimondo vince un contrasto in mezzo al campo e avvia da solo la ripartenza, per poi servire in mezzo la palla a Gaston Pereiro e al suo chirurgico destro rasoterra finito proprio nel sacco.

Il Palermo, però, risponde e non si fa attendere. Pareggia il conto sempre da fuori, con un tiro preciso di Lund sotto l’incrocio dei pali che Iannarilli può solo toccare impercettibilmente. Un Palermo stordito solo nelle prime fasi dopo la rete subita, ma tornato poi a fare il suo gioco. Ternana, però,mai sottomessa e in campo senza timori reverenziali