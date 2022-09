L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sulla vittoria del Frosinone contro il Palermo.

Terza vittoria su tre gare giocate allo “Stirpe” per il Frosinone, che nella sesta giornata di Serie B piega 1-0 il Palermo grazie al gol di Luca Moro nel finale di primo tempo e sale a 12 punti in classifica. I giallazzurri, prima della sosta del campionato, sono terzi in classifica a -3 dalla coppia di testa Brescia-Reggina, certificando così un ottimo avvio di torneo, nonostante le due sconfitte in trasferta a Benevento e Cittadella.

In casa, dove finora hanno segnato 6 reti senza subirne alcuna, invece i canarini sono un rullo compressore come confermato anche ieri. Mister Fabio Grosso al via fa una mini rivoluzione, facendo esordire dal primo minuto Ravanelli e Frabotta in difesa e Mazzitelli a centrocampo.