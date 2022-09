L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sul Frosinone che si prepara ad affrontare il Palermo.

Il Frosinone prosegue la preparazione alla gara di sabato alle ore 14 allo stadio “Benito Stirpe” contro il Palermo. Un appuntamento importante, sia perché contro i siciliani, dati i precedenti, è una sfida molto sentita (finora sono stati venduti circa 250 biglietti riservati agli ospiti, ma alla fine potrebbero essere più del doppio) sia perché i giallazzurri devono riprendere il cammino interrottosi sabato scorso con la sconfitta di Cittadella, giunta nei minuti di recupero. In Veneto mister Fabio Grosso ha dovuto fare a meno di giocatori importanti, soprattutto in mezzo al campo, come Kone e Rodhen, quest’ultimo infortunatosi durante il riscaldamento.

I tre, insieme ad Oyono, rimangono in dubbio anche per il match contro il Palermo. Nell’allenamento di ieri, tenutosi al mattino alla “Città dello sport” di Ferentino, il solo Kone ha lavorato, ma solo parzialmente, con il resto del gruppo, mentre per Oyono e Rodhen solo terapie. Oggi allenamento pomeridiano, sempre a Ferentino, in cui se ne dovrebbe sapere di più. Nel caso Kone dovesse recuperare si riprenderebbe il posto in mediana accanto a Boloca e sarebbe una cosa importante, in quanto l’ex Torino era stato uno dei migliori nelle gare precedenti a quella con il Cittadella. Più difficile appare il recupero di Oyono e Rodhen e nel caso di assenza di entrambi sarebbero pronti a sostituirli rispettivamente Sampirisi, che nel complesso si è ben comportato a Cittadella, e molto probabilmente Ciervo, giocatore maggiormente offensivo per una partita di attacco in casa. Frosinone che allo stadio “Benito Stirpe” ha vinto tre volte su tre, mentre in trasferta vanta una vittoria e una sconfitta. Niente pareggi finora per i canarini, che non conoscono ancora mezze misure.

Il Palermo, da parte sua, è reduce dalla bella vittoria casalinga per 1-0 contro il Genoa e insegue a -2 in classifica il Frosinone, che è quarto a quota 9 insieme al Bari, mentre la vetta, occupata dalla coppia Reggina-Brescia, dista 3 lunghezze. I rosanero si presenteranno in Ciociaria praticamente al completo, con il temibile attaccante Matteo Brunori (accostato anche al Frosinone durante lo scorso calciomercato), autore di 3 reti in 5 partite, come pericolo principale. Il mister rosanero Eugenio Corini non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto agli undici che venerdì sera hanno piegato il Genoa proprio grazie ad un gol di Brunori. Il tecnico del Palermo, tranne gli infortunati di lungo corso come Accardi e Devetak o il centrocampista Broh, che probabilmente non si vuole rischiare prima della pausa prevista dopo la gara contro i canarini, ha a disposizione l’intero organico visto che recupererà anche Bettella, assente per squalifica contro il Genoa.