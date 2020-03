L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sulla possibilità di un’ora d’aria per i bimbi. La proroga continuerà almeno fino a Pasqua. Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità afferma: «Con il prolungarsi dell’emergenza dobbiamo però organizzare modi e tempi, limitati, in cui anche a loro sia consentito uscire di casa in piena sicurezza sanitaria». Tuttavia, dal punto di vista normativo non sarà facile risolvere il problema relativo ai bambini.