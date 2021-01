Come riportato da “ilmessaggero.it”, il Coronavirus torna a far paura in Cina.

Sono 6 i nuovi contagi a Pechino, per un totale di 15 casi attualmente positivi nella capitale cinese.





Il governo ha imposto il lockdown a quasi 2 milioni di cittadini ed esteso a 28 giorni il periodo di quarantena per chiunque arrivi nel paese dall’estero.