Il Mattino: “Padova, ecco Valente. Si studia nuovo ruolo per lui”

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sull’arrivo di Valente al Padova.

Dopo un mese di colpi, blitz e sorprese, l’ultimo giorno del mercato invernale si chiude secondo previsioni in casa Padova. Vale a dire con l’ufficialità dell’arrivo di Nicola Valente dal Palermo e senza alcuna cessione eccellente. Ieri, infatti, è stato il giorno della firma del contratto per il 32enne esterno offensivo originario di Zevio, che è sbarcato di prima mattina nella sede di viale Rocco per sottoscrivere l’accordo fino al 30 giugno 2026.

Quindi, subito dopo, ha raggiunto i campi della Guizza dove ha trovato ad accoglierlo, a sorpresa, anche Claudio Ottoni, l’ex bandiera del Padova e attuale allenatore dell’Under 15 biancoscudata. Ottoni allenò Valente, da ragazzino, sia alla Sambonifacese che a Legnago, da dove partì una carriera che ha vissuto il proprio apice nelle ultime stagioni a Palermo con la promozione del 2022 e il successivo esordio in Serie B.

Il giocatore ha giostrato quasi sempre da esterno di un tridente d’attacco, anche se nelle ultime stagioni è stato provato anche come laterale a tutta fascia di un centrocampo a cinque. Ed è proprio in questo ruolo che lo vede mister Torrente, che già dal primo allenamento di ieri, l’ha schierato esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra. Considerati gli ultimi movimenti di mercato, Valente dovrebbe giocarsi il posto da esterno destro con Capelli, mentre Kirwan sarà utilizzato in posizione più arretrata come braccetto difensivo. Il nuovo arrivato, che vive con la famiglia a Montagnana ma dovrebbe trasferirsi presto a Padova, sarà presentato oggi pomeriggio allo stadio Euganeo.