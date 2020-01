L’edizione odierna de “Il Mattino” si è soffermata sulla situazione in casa Savoia, con l’attaccante Angelo Scalzone che ha più volte ribadito la voglia di portare la propria squadra in Serie C battendo la concorrenza del Palermo. Scalzone sta di certo contribuendo a suon di gol e prestazioni al cammino fino a qui molto positivo dei bianchi, realizzando 7 gol in 13 partite disputate. Il giocatore, dopo aver fatto tutte le trafila delle giovanili del Napoli, arrivando anche a partecipare al ritiro dei napoletani in Austria quando all’epoca la squadra era allenata da Reja, è iniziato per lui un vero e proprio giro d’Italia con il cambio di numerose maglie terminato poi proprio a Torre Annunziata, adesso l’obiettivo è quello di portare il Savoia in Serie C.