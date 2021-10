L’edizione odierna de “Il Mattino” pubblica una notizia riguardante il famoso “ammutinamento” di due anni fa quando alcuni calciatori disertarono il ritiro in occasione della gara Napoli-Salisburgo.

A quanto scrive il quotidiano, Aurelio De Laurentiis sta continuando la diatriba legale contro i suoi ex calciatori e vuol fare valere i suoi diritti fino alla fine in tribunale. Alcuni di quei calciatori adesso saranno chiamati al collegio arbitrali.

Nei giorni scorsi per esempio, è toccato a Nikola Maksimovic. Ci si chiede, a questo punto, cosa bisognerà aspettarsi ii giorno in cui saranno gli altri calciatori a partire: nel giugno 2022 scadranno i contratti di Ospina, Insigne e Mertens, ma anche quelli di Ghoulam e Malcuit (che pero non erano tra i convocati di quel Napoli-Salisburgo).

Intanto il quotidiano svela le cifre richieste dal patron partenopeo: si va da un minimo del 25% su una singola mensilità fino ad arrivare addirittura al netto di un intero stipendio annuale: “In ballo 25% di una mensilità e una decisione che potrà fare giurisprudenza. De Laurentiis può portare i calciatori in arbitrate fin quando un collegio arbitrate lo riterri ammissibile: l’orientamento e quello, però, di non far trascorrere più di 5 anni. Oltre all’arbitrato, c’è soprattutto la causa civile a tenere banco. II club ha a disposizione per portare in Tribunale un sue tesserato o ex tesserato fine a dieci anni di tempo, fine al 2029. E in questo caso c’è in gioco anche un’intera annualità ad Insigne, ad esempio, potrebbero esser sottratti i quasi 5 milioni di stipendio percepiti in quella stagione”.