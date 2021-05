La trattativa per il passaggio del titolo sportivo del Dattilo calcio a Marsala, sembra procedere abbastanza bene.

La riunione fiume di qualche giorno fa, in cui erano presenti i vertici del Dattilo calcio, l’assessore allo sprt di Marsala, dott. Gandolfo e un gruppo di imprenditori marsalesi, secondo quanto riporta “Trileggo.it”, sembra essere stata molto proficua per i colori azzurri. L’assessore allo sport, per scongiurare la fine del calcio marsalese, ha individuato nel Dattilo la migliore soluzione per ripartire col piede giusto, visto che la società trapanese milita in serie D e può vantare un ottimo organico e, soprattutto, un bilancio economico molto rassicurante.