“Siamo stati invitati a ridurre i nostri movimenti, a contenere le occasioni di assembramento. Ci vengono richiesti sacrifici gravi per contenere la diffusione del virus. I nostri ragazzi non possono andare a scuola, non possono fare sport o ritrovarsi la sera; molte attività lavorative hanno dovuto chiudere, gli anziani sono i più esposti al contagio ed è consigliato loro di uscire da casa con grande prudenza.

Il governo questa volta non ci ha chiesto di sospendere le celebrazioni festive e sono consapevole che questo sia comunque un diritto da difendere per la nostra comunità. Ma io Le chiedo di prendere volontariamente questa decisione e di rinunciare per alcune domeniche a questo diritto, per contribuire ad un bene comune che è il contenimento del contagio. In questo momento essere cristiani non significa difendere i propri diritti ma lottare per i diritti di tutti”





Questo l’appello lanciato dal deputato del Movimento 5 Stelle, Giorgio Trizzino, e riportato da “Gds.it” all’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, in merito alla sospensione delle messe.