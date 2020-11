«Il campionato di C è già sicuramente falsato. Sospendere il campionato di Lega Pro? Sì, lo farei. Mi “organizzerei” per i mesi più freddi, dicembre e gennaio. Lo sospenderei per due mesi.

Dopo permetterei alla Serie C di poter chiudere – pur gestendo i vari casi – il solo girone d’andata, per poi organizzare due grandi gironi di playoff e playout. All’interno dei quali inserire tutte le società, senza alcuna esclusione. La prima in classifica naturalmente accederebbe ai playoff solo per l’ultimissima fase.





Ad oggi, di questo passo, difficilmente è pensabile di chiudere tutto il campionato con regular season e giocare playoff e playout. A maggior ragione a dicembre e gennaio, quando si suppone ci sia carica virale più forte. Non credo si perderebbe la competitività del campionato». Queste le parole di Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Palermo e Catania, rilasciate ai microfoni di “Sport19.it” in merito al campionato di Lega Pro.