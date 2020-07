Secondo quanto riporta “Goalsicilia”, in casa Licata, in attesa dell’ufficialità di mister Davide Boncore, si comincia a pensare al mercato dei calciatori. Per la difesa sono in arrivo Domenico Brunetti dall’Avezzano e Benny Calaiò dal Troina. Sempre da Troina dovrebbero arrivare Alfredo Saba e Lautaro Fernandez.