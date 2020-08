I tifosi del Bari, storicamente avversari dei giallorossi, non hanno perso tempo per fare ironia nei confronti dei giallorossi. Il giorno dopo la sconfitta in casa col Parma per 4-2 e l’aritmetica retrocessione in Serie B del club salentino, spunta così una bara con i colori del Lecce e una vera e propria cerimonia funebre. Tutto per scherzo, tanto che, sempre con ironia, i tifosi giallorossi commentano: «Forse i biancorossi hanno dimenticato la disfatta nella finalissima dei play-off di poche settimane fa, contro la Reggiana, che è costata al Bari la serie B».