Il Giugliano torna a giocare nel suo stadio. Stamane la Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblici e Spettacoli ha dato il via libera. Il sindaco Antonio Poziello ha affermato: «Abbiamo restituito alla città ed ai tifosi del Giugliano una struttura che era in pessime condizioni. Per la riqualificazione dell’impianto sono stati investiti oltre un milione di Euro ed ancora saranno stanziati un milione e quattrocentomila Euro per la realizzazione della curva, dell’impianto d’illuminazione e della pista d’atletica. Adesso la speranza è che in tanti si rechino allo stadio per festeggiare la riapertura».